11 января 2017, 00:25
Гидрометцентр спрогнозировал сильные снегопады в ЦФО
В южной части Центрального федерального округа России 12 и 13 января ожидаются обильные осадки в виде снега, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
В сообщении уточняется, что в Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях ожидается метель с порывами ветра скоростью до 16-21 м/с.
Столбики термометров в эти снежные дни могут опуститься до 19-21 градусов Цельсия.
Напомним, ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд обещал, что к Старому Новому году, который отмечается в ночь с 13 на 14 января, сильные морозы покинут европейскую часть России.
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