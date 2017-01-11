Гидрометцентр спрогнозировал сильные снегопады в ЦФО

В южной части Центрального федерального округа России 12 и 13 января ожидаются обильные осадки в виде снега, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

В сообщении уточняется, что в Белгородской, Курской, Липецкой и Орловской областях ожидается метель с порывами ветра скоростью до 16-21 м/с.

Столбики термометров в эти снежные дни могут опуститься до 19-21 градусов Цельсия.

Напомним, ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд обещал, что к Старому Новому году, который отмечается в ночь с 13 на 14 января, сильные морозы покинут европейскую часть России.