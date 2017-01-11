В офисе грузинской партии начался обыск в связи с посевом конопли

Председатель грузинской партии «Гирчи» («Шишка») Зураб Джапаридзе сообщил, что представители МВД Грузии пришли с обыском в офис оппозиционной партии «Новый политический центр - Гирчи» в Тбилиси. Члены этой партии, которые выступают за легализацию марихуаны, в новогоднюю ночь посеяли коноплю. Об этом пишет «Интерфакс».

«Почему они отложили (обыск), не знаю. Наверное, они изымут горшки и проверят, действительно ли там марихуана, а это на самом деле так. В принципе, другого и нет. То, что мы сделали, было публично, и общественность об этом знает», — пояснил Джапаридзе.

Он добавил, что «для нас это — борьба за свободу человека».

Джапаридзе сказал, что сотрудники МВД предъявили постановление суда с разрешением на обыск. Мероприятия проводятся в рамках дела по статье 265 УК Грузии (незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества).

«Вечером 31 декабря мы совершили акт гражданского неповиновения. Мы целенаправленно нарушили, на наш взгляд, вторую или третью часть 265 статьи УК Грузии, хотя у них в решении написана первая часть. Но мне сказали, что, как правило, дело возбуждается по первой части», — пояснил представитель партии.

Предположительно, в офисе партии «Гирчи» находятся более 80 горшков с посевами конопли.

Ранее сообщалось, что в Грузии отменили тюремное наказание за курение марихуаны. Неконституционным было признано наказание за приобретение и хранение до 70 граммов марихуаны.