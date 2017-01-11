Прокуроры начали проверку после ползанья женщины по лестнице в поликлинике Уфы

Уфимская прокуратура начала проверку поликлиники №1 по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, сообщается на сайте ведомства.

Поводом послужили публикации в местных СМИ о том, что женщина с загипсованной ногой ползком добиралась по лестнице поликлиники на второй этаж. Первым об этой истории сообщил «Башинформ». Издание пообщалось с дочерью пострадавшей, которая рассказала, что инцидент произошел 10 января. Она также сняла видео передвижений своей матери.

По словам дочери, рентгеновский кабинет находится на втором этаже поликлиники, а лифт там не работает. Она отметила, что никакой помощи, чтобы добраться до рентгена, ее матери не оказали.

«Прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об охране здоровья граждан, а также проверить исполнение руководством поликлиники №1... обязанностей по обеспечению доступа пациентов к получению медицинских услуг и контролю за исправностью в учреждении лифтового оборудования», — отмечается в сообщении прокуратуры.