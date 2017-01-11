Захарова рассказала о российском дипломате из «компромата» на Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала западным СМИ доклад, опубликованный BuzzFeed, в котором говорится в сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа. Пересказ ответов она опубликовала на своей странице в Facebook.

В докладе говорится, что «высокопоставленный сотрудник российского посольства в Вашингтоне Михаил Кулагин» был «плотно вовлечен» в предвыборную операцию России в США, однако был досрочно отозван в августе 2016 года из-за опасений публичного раскрытия рода его деятельности.

По словам Захаровой, вероятно, речь идет о Михаиле Калугине, который в 2010-2016 годах руководил экономической группой в посольстве России в Вашингтоне.

«В августе 2016 года Михаил Калугин в обычном режиме завершил свою командировку, о чем мы все знали за полгода», — пишет Захарова.

Представитель МИДа добавила, что многие из его американских коллег были в курсе предстоящего отъезда еще в начале 2016 года.

Ранее на BuzzFeed появилось 35-страничное досье, якобы составленное бывшим агентом британской разведки МИ-6.

Из документа следовало, что российские власти сотрудничали с Трампом еще пять лет назад. Также утверждалось, что во время визита в Москву в 2013 году Трамп проживал в президентском номере отеля «Ритц-Карлтон», где ранее останавливались президент США Барак Обама с супругой Мишель. Трамп якобы пригласил в номер проституток и попросил их устроить «золотой дождь» на кровати, где спали супруги Обама, а российские спецслужбы получили документальные свидетельства этого.

В России отрицают, что следили за Трампом.