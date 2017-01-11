Донецкий губернатор запретил русский язык

Губернатор Донецкой области (территории, подконтрольной киевским властям) Павел Жебривский на своей странице в Facebook опубликовал распоряжение, предписывающее сотрудникам областной администрации использовать только украинский язык.

«Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим исключительно на украинский язык. В прошлом году мы дважды организовывали для работников курсы делового украинского языка, затем проверили их знания на диктанте национального единства», — написал Жебривский.

Он также добавил, что в 2017 году для сотрудников будут организованы курсы изучения английского языка.

Украинизация и декоммунизация приобретает на Украине самые разные формы.

В мае 2016 года Верховная Рада решила переименовать 73 населенных пункта на неконтролируемых украинскими властями территориях Донецкой и Луганской областей и 70 в Крыму.

В апреле 2016 года на сайте президента Украины Петра Порошенко была опубликована петиция, в которой предлагается переделывать русские имена и фамилии на украинский лад.

Ивано-Франковский мясокомбинат переименовал «Московскую колбасу» в «Бандеровскую».

Последними жертвами декоммунизации в прошлом году пали дед Мороз и Снегурочка, объявленные просоветскими сказочными персонажами.