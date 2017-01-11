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11 января 2017, 10:57
Донецк русский язык Украина

Донецкий губернатор запретил русский язык

Павел Жебривский (в центре) на празднике Дня независимости Украины
Павел Жебривский (в центре) на празднике Дня независимости Украины
Администрация Донецкой области

Губернатор Донецкой области (территории, подконтрольной киевским властям) Павел Жебривский на своей странице в Facebook опубликовал распоряжение, предписывающее сотрудникам областной администрации использовать только украинский язык.

«Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим исключительно на украинский язык. В прошлом году мы дважды организовывали для работников курсы делового украинского языка, затем проверили их знания на диктанте национального единства», — написал Жебривский.

Он также добавил, что в 2017 году для сотрудников будут организованы курсы изучения английского языка.

Украинизация и декоммунизация приобретает на Украине самые разные формы.

В мае 2016 года Верховная Рада решила переименовать 73 населенных пункта на неконтролируемых украинскими властями территориях Донецкой и Луганской областей и 70 в Крыму.

В апреле 2016 года на сайте президента Украины Петра Порошенко была опубликована петиция, в которой предлагается переделывать русские имена и фамилии на украинский лад.

Ивано-Франковский мясокомбинат переименовал «Московскую колбасу» в «Бандеровскую».

Последними жертвами декоммунизации в прошлом году пали дед Мороз и Снегурочка, объявленные просоветскими сказочными персонажами.

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