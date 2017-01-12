Администрация Дональда Трампа упразднит офис первой леди

В администрации избранного президента США Дональда Трампа появится офис первой семьи, который заменит существовавший при прежних американских президентах офис первой леди страны. Об этом сообщает Fox News.

Главную роль в новой структуре будут выполнять две женщины, наиболее близкие избранному президенту США Дональду Трампу: его супруга Мелания и дочь Иванка. Именно на них будут возложены официальные функции.

Такое решение, как считают журналисты Fox News, может быть связано с тем, что Мелания Трамп временно отказалась от переезда в Вашингтон из Нью-Йорка, чтобы дать возможность закончить учебный год 10-летнему сыну Бэррону. Также в своих публичных выступлениях первая леди не раз говорила о дискомфорте от участия в политической жизни.

Кроме того, появление нового управления дает шанс сделать политическую карьеру Иванки Трамп, которая принимала активное участие в предвыборной кампании отца. Известно, что она хочет заняться социально значимыми проектами, в частности, защитой прав женщин-предпринимателей.

Телеканал также отмечает, что супруга Трампа Меланья станет второй в истории первой леди, родившейся за пределами США.