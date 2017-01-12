Хабенского признали самым популярным российским актером XXI века

Интернет-портал «КиноПоиск» и аналитики «Яндекса» подготовили масштабный обзор современного российского кинематографа, выявив основные тенденции его развития в период с 2001 по 2015 годы.

В частности, самой кассовой картиной за эти полтора десятилетия оказался «Сталинград», снятый Федором Бондарчуком и вышедший на экраны в 2013 году. По статистике, посетителям российских кинотеатров больше всего нравятся именно фильмы о войне.

Также в пятерку фильмов с наибольшими сборами в прокате вошло продолжение «Иронии судьбы», «Вий» в 3D, «Адмиралъ» и третья часть киносериала «Елки».

При этом составители отчета пояснили, что кассовые сборы отнюдь не всегда являются показателем популярности фильма среди зрителей. Ее отражают рейтинги на сайте «КиноПоиска» — и здесь ситуация вырисовывается куда менее оптимистичная: больше 8 баллов с начала XXI века из российского кино удостоились только «Легенда №17» с Данилой Козловским в главной роли и «Дурак» Юрия Быкова.

Среди актеров наибольшей популярностью, если верить отчету, за прошедшие 15 лет пользовался Константин Хабенский («Ночной дозор»), среди актрис — Оксана Акиньшина («Стиляги»).