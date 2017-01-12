Первый посетитель вытрезвителя в Челябинске сломал алкотестер дыханием

В Челябинске открылся новый, первый за последние несколько лет, вытрезвитель, рассчитанный на 35 человек. В первые дни его работы было всего три «клиента», причем первый из них сломал алкотестер своим дыханием, передает 74.ru.

Речь идет о приемщике металла Егоре. Мужчину задержали по дороге домой с работы. При проверке уровня алкоголя прибор отказал. Сам задержанный заявил, что выпил около трех литров водки.

Сотрудники правоохранительных органов и вытрезвителя составили на Егора протокол, описали ценное имущество и изъяли его на хранение, после чего мужчину отправили в одну из палат спать.

Отмечается, что для «гостей» вытрезвителя созданы комфортные условия: теплые палаты, в каждой из которых по шесть коек, индивидуальные ящики для одежды, тапочки. При необходимости помощь могут оказать дежурные врачи. Подобные заведения закрылись несколько лет назад, нетрезвых граждан возили в больницы.