Apple запустит собственные фильмы и телешоу

Американская корпорация Apple планирует заняться выпуском собственных фильмов и телевизионных шоу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По информации собеседников издания, руководство Apple уже несколько месяцев ведет переговоры с продюсерами о покупке прав на сценарии телешоу. Кроме того, в Apple рассматривают возможность создавать оригинальные фильмы.

Предположительно, Apple сможет начать выпускать медиаконтент уже к концу 2017 года. Как отмечает газета, по качественному уровню он будет сопоставим с сериалами «Мир Дикого Запада» (Westworld) на телеканале HBO и «Очень странные вещи» (Stranger Things) на Netflix.

Целью нового направления деятельности корпорации собеседники издания называют возросшую конкуренцию между сервисом Apple Music и аналогичным музыкальным сервисом Spotify.

На конец 2016-го года сервис Apple Music насчитывал 20 млн платных подписчиков. По данным, которые обнародовал Spotify ранее в сентябре, аудитория сервиса составляла около 40 млн платных пользователей.