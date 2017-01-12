Байден отверг возможность первого ядерного удара со стороны США

Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что американские власти вряд ли окажутся перед необходимостью первыми применить ядерное оружие. Об этом он сообщил в своей речи в Фонде Карнеги для содействия всему миру, сообщает Reuters.



«Учитывая все наши неядерные средства и природу сегодняшних угроз, сложно представить себе правдоподобный сценарий, при котором применение Соединенными Штатами ядерного оружия первыми окажется необходимым шагом и будет иметь смысл», — сказал он.

Байден подчеркнул, что США подписали 22 международных соглашения о невоенном использовании ядерных материалов. В 2010 году США подписали с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ОСВ).

«Это не вопрос доверия или доброй воли. Это вопрос стратегической стабильности и большей открытости между двумя крупнейшими ядерными сверхдержавами», — отметил политик. Он также подчеркнул важность ОСВ в условиях значительного ухудшения российско-американских отношений.

В сентябре 2016 года стало известно, что в США скептически относятся к возможности заключения новых соглашений с РФ в сфере вооружений. Американские власти обвинили Россию в нарушении ранее заключенных договоров.

Избранный президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года заявил, что намерен усиливать и расширять ядерные возможности США, «пока мир не поймет, что такое ядерное оружие».