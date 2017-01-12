До отставки Байден собрался успеть в Киев и Давос

Вице-президент США Джо Байден намерен побывать с визитом на Украине и в Швейцарии до того, как отправится в отставку, передает Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

В нем говорится, что планируемый визит начнется 15 января и продлится три дня. При этом свой вице-президентский пост Байден покинет 20 января — в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Предполагается, что на Украине вице-президент США встретится с главой государства Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом, чтобы на переговорах с ними подчеркнуть «свое личное участие в поддержке украинской независимости, демократического развития, благосостояния и безопасности». Кроме того, Байден примет участие в торжествах по случаю 25-летия дипломатических отношений между США и Украиной.

Кроме того, вице-президент США собирается посетить Всемирный экономический форум, который состоится в швейцарском Давосе.