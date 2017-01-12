Дефицит бюджета РФ в 2016 году составил 3,56% ВВП‍

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что дефицит федерального бюджета РФ в 2016 году составил 3,56% ВВП, передает РИА Новости.

При этом закон о бюджете на 2016 год предусматривал дефицит на уровне 3,7% ВВП, что составляет 3,034 трлн рублей. Однако изначально государство ставило целью обеспечить этот показатель на трехпроцентном уровне, при расчетной цене на нефть в 40 долларов за баррель.

Напомним, в конце 2016 года Силуанов допускал, что дефицит российского бюджета по итогам года может составить менее 3,7% ВВП.