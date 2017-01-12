Погибший в Чечне военнослужащий Росгвардии закрыл собой командира от пули

Погибший в ходе спецоперации в Чечне военнослужащий Росгвардии спас командира своей роты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Стрелок рядовой Хамзат Хашумов находился рядом с командиром роты спецназа. Заметив, что боевик целится в командира, росгвардеец Хашумов бросился к нему и прикрыл собой. Военнослужащий погиб, спасая своего командира», — говорится в сообщении.

Также в этом бою был ранен старший пулеметчик ефрейтор Бекхан Хутаев, который от полученных ранений скончался в больнице.

Руководство Росгвардии отмечает, что погибшие военнослужащие будут представлены к высоким государственным наградам.

В ведомстве также сообщили, что в ходе масштабной спецоперации в Чечне правоохранительные органы республики ликвидировали сеть бандподполья, боевики которого были связаны с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).