Россия уничтожила 96,4% запасов химоружия

Глава Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия РФ генерал-полковник Валерий Капашин сообщил, что Россия уничтожила 96,4% имеющихся запасов вредных химических веществ. Об этом пишет «Интерфакс».

Капашин также отметил, что в настоящее время процесс уничтожения возобновлен.

«С 12 января 2017 года в Российской Федерации возобновился процесс уничтожения боевых отравляющих веществ на последнем объекте в поселке Кизнер Удмуртской Республики», — рассказал он.

При этом Капашин пояснил, что масса уничтоженных 96,4% запасов таких веществ в общей сложности составила 38 528 тонн.