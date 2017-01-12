12 января 2017, 10:58
Россия уничтожила 96,4% запасов химоружия
Глава Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия РФ генерал-полковник Валерий Капашин сообщил, что Россия уничтожила 96,4% имеющихся запасов вредных химических веществ. Об этом пишет «Интерфакс».
Капашин также отметил, что в настоящее время процесс уничтожения возобновлен.
«С 12 января 2017 года в Российской Федерации возобновился процесс уничтожения боевых отравляющих веществ на последнем объекте в поселке Кизнер Удмуртской Республики», — рассказал он.
При этом Капашин пояснил, что масса уничтоженных 96,4% запасов таких веществ в общей сложности составила 38 528 тонн.
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