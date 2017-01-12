В Китае запретили регистрировать бренды с именами знаменитостей

Китайский Верховный суд запретил регистрацию торговых марок, в которых используются имена знаменитостей. Об этом сообщает Международное радио Китая (CRI).

Суд решил, что наличие в бренде имени публичного человека введет покупателя в заблуждение относительно причастности знаменитости к производству, что нанесет вред интересам общества.

Запрет не будет распространяться на уже существующие торговые марки, например, на бренд Li Ning (Ли Нин), которая названа в честь знаменитого китайского гимнаста.

После этого решения у китайских предпринимателей возникнут серьезные проблемы, отмечает CRI. Фамилии Ван, Ли и Чжан носят 21% жителей Китая. По данным государственного статистического управления КНР, на начало 2015 года численность жителей Китая составила 1 367 820 человек, 92 млн из них носят фамилию Ван.