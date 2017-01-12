Смертник подорвал себя возле спорткомплекса в Дамаске

Источник в правоохранительных органах сирийской столицы Дамаска сообщил о шести жертвах взрыва, который прогремел некоторое время назад в районе Кафрсусе рядом со спортивным комплексом, передает РИА Новости.

По словам источника, имеющиеся у него данные носят предварительный характер, среди пострадавших много тяжелораненых, все они госпитализированы, число жертв может возрасти.

Основная версия случившегося — террористический акт с участием смертника, который привел в действие имевшееся у него при себе взрывное устройство в людном месте.

«Люди уже оказывают помощь пострадавшим, есть погибшие», — рассказал журналистам очевидцец событий. По его словам, взрыв был «мощным».