Смертник подорвал себя возле спорткомплекса в Дамаске
Источник в правоохранительных органах сирийской столицы Дамаска сообщил о шести жертвах взрыва, который прогремел некоторое время назад в районе Кафрсусе рядом со спортивным комплексом, передает РИА Новости.
По словам источника, имеющиеся у него данные носят предварительный характер, среди пострадавших много тяжелораненых, все они госпитализированы, число жертв может возрасти.
#بالفيديو— وكالة يونيوز للأخبار (@UUnionNews) 12 января 2017 г.
من مكان التفجير الانتحاري بالقرب من نادي المحافظة في منطقة #كفرسوسة بـ #دمشق#سوريا #يونيوز pic.twitter.com/cdyngL8UcB
Основная версия случившегося — террористический акт с участием смертника, который привел в действие имевшееся у него при себе взрывное устройство в людном месте.
«Люди уже оказывают помощь пострадавшим, есть погибшие», — рассказал журналистам очевидцец событий. По его словам, взрыв был «мощным».