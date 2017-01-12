СКР завел дело о смерти петербуржцев от стеклоочистителя

Трое жителей Санкт-Петербурга, употреблявших стеклоочиститель «Дед Мороз» в качестве спиртного напитка, скончались в заброшенном доме на набережной реки Смоленки, передает «Фонтанка».

По факту их смерти Следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть двух или более лиц).

Трупы всех троих отравившихся — двух мужчин и одной женщины — были обнаружены в заброшенном здании жилого дома, женщину нашли обнаженной. Рядом с телами лежала пятилитровая пластиковая тара с этикеткой «Дед Мороз». По предварительным данным, в ней находилась жидкость для омывания стекол автомобиля (так называемая незамерзайка), содержащая метиловый спирт.