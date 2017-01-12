Всемирный банк оценил затраты на решение проблемы энергоэффективности РФ

Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилл Муллер заявил, что России необходимо примерно 320 млрд долларов для решения проблемы высокой энергоемкости экономики, передает RNS.

«Выбросы CO2 в России соответствуют совокупным выбросам всей Латинской Америки. Но ВВП России представляет собой только четверть ВВП Латинской Америки, а население РФ — четверть совокупного населения. В России тратится вдвое больше энергии на душу населения. Энергоемкость мешает росту производительности труда и росту экономики. Стране потребуется 320 млрд долларов для того, чтобы решить эту проблему. В год не менее 80 млрд долларов», — пояснил он, выступая на Гайдаровском форуме в Москве.

Отметим, в мае 2016 года Минэкономразвития предложило сокращать энергоемкость промышленности на 2,5% в год путем роста поддержки несырьевого экспорта и импортозамещения, а также вывода из экономики энергонеэффективных производств.