ФАС запретила замглавы Минстроя делать прогнозы по ценам на жилье

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предостережение заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никите Стасишину о недопустимости «неуместных прогнозов динамики цен на жилье». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В декабре Никита Стасишин на одной из пресс-конференций заявил, что цены на жилье в 2017 году снижаться не будут. «Цена квадратного метра будет потихонечку идти вверх, и это неплохо», — цитировало заявление замминистра РБК.

В ФАС отмечают, что такой прогноз может быть «воспринят хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании своей деятельности». Ведомство считает, что заявления подобного рода являются недопустимыми, так как они могут спровоцировать повышение цен на жилье.

ФАС выдает предостережения госчиновникам о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства на основании статьи 25.7 Закона о защите конкуренции.