12 января 2017, 17:51
Французская Engie начала поставлять газ на Украину
С 1 января 2017 года французская компания Engie начала поставки газа на Украину, передает пресс-служба оператора газораспределительной системы «Укртрансгаз». Французский газ импортируется с территории Польши.
«Европейский поставщик природного газа Engie с 1 января начал импортировать голубое топливо на Украину», — говорится в сообщении.
С начала 2017 года в газотранспортную систему Украины уже поступило 3,9 млн кубометров газа. Ежесуточный объем поступлений газа составляет около 0,4 млн кубометров газа.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое