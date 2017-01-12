Французская Engie начала поставлять газ на Украину

С 1 января 2017 года французская компания Engie начала поставки газа на Украину, передает пресс-служба оператора газораспределительной системы «Укртрансгаз». Французский газ импортируется с территории Польши.

«Европейский поставщик природного газа Engie с 1 января начал импортировать голубое топливо на Украину», — говорится в сообщении.

С начала 2017 года в газотранспортную систему Украины уже поступило 3,9 млн кубометров газа. Ежесуточный объем поступлений газа составляет около 0,4 млн кубометров газа.

Отмечается, что Engie и «Укртрансгаз» подписали соглашение о передаче и хранении французского газа в подземных хранилищах Украины еще в октябре 2016 года.