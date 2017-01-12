Голодец связала проблемы рынка труда РФ с гастарбайтерами

Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что работа в РФ мигрантов негативно сказывается на мотивации работодателей к техническому перевооружению в стране. Об этом пишет «Интерфакс».

«На территории РФ, по разным оценкам, продолжает трудиться около 7 млн человек из других государств. И это, прежде всего, люди, которые занимаются низкоквалифицированным трудом», — отметила вице-премьер.

Голодец уверена, что обилие таких работников негативно сказывается на социальной сфере РФ: «Такое большое количество мигрантов, которые занимаются низкоквалифицированным трудом, предъявляет к нам как к государству очень серьезные социальные издержки, то есть, мы за них все равно платим — платим за образование детей мигрантов, несем серьезные социальные расходы».

Она также считает, что мигранты являются корнем проблемы перехода к высокопроизводительным местам.

«Эти люди работают у нас не со знаком "плюс", они работают со знаком "минус". И, к сожалению, такая политика дестимулирует работодателей по отношению к техническому перевооружению, это снижает наши темпы перехода к, так называемым, высокопроизводительным местам», — подчеркнула Голодец и призвала начать отказываться от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда.