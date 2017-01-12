Новогоднее оформление Москвы обошлось в 6,69 млрд рублей

На праздничное новогоднее украшение Москвы столичные власти потратили в общей сложности почти 6,7 млрд рублей, подсчитала «Медуза».

На обновление праздничной иллюминации и создание декоративных фигур было проведено более 250 тендеров на сумму 6,69 млрд рублей.

За разработку инсталляций в центре столицы заплатили 17,5 млн рублей, за их установку заплатили 825 млн рублей.

64 фонаря-бокала на Тверской обошлись городской казне в 143,4 млн рублей. За сани-тройку Деда Мороза у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте заплатили 44,1 млн рублей. За прочие декоративные фигуры и оформление вылетных магистралей городская казна выплатила более 780 млн рублей.

Производство 649 шаров обошлось в 185 млн рублей. Установка светодиодной мебели для фотосъемок на площадках городского фестиваля «Путешествие в рождество» стоила Москве 76,4 млн рублей.

Световой арочный туннель на Тверской был приобретен за 82,5 млн рублей.

Московские власти также запланировала выделить на световое оформление улиц после окончания новогодних праздников более 10 млрд рублей. На ремонт столбов наружного освещения выделят 6,3 млрд рублей, а на оплату электроэнергии — 1,9 млрд рублей.