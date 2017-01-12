В Новом Уренгое прокуратура проверит факт заболевания школьников гепатитом

В гимназии Нового Уренгоя прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа начала проверку по факту заболевания учащихся вирусным гепатитом А. Об этом ТАСС сообщил собственный источник в ведомстве.

«В прокуратуру поступила информация о заболевании школьников гепатитом А в гимназии Нового Уренгоя. В рамках проверки будет установлен источник заражения и оценены меры, предпринимаемые образовательным учреждением по профилактике данного заболевания», — сообщил собеседник агентства.

Вирусный гепатит А был обнаружен у четырех гимназистов, образовательное учреждение закрыто на карантин до 16 января. Как сообщает мэрия Нового Уренгоя, заболевание обнаружено в Новом Уренгое впервые за пять лет.

В настоящее время учащиеся гимназии сдают анализы крови и делают прививки. Подозрение на заболевание зафиксировано еще у пяти учащихся.