Анонимайзер Hideme.ru обошел блокировку Роскомнадзора

Роскомнадзор заблокировал сайт VPN-сервиса Hideme.ru, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Вадима Ампелонского.

Как пояснил Ампелонский, блокировка была введена по решению Бузулукского районного суда Оренбургской области. Он установил, что ресурс предоставляет пользователям возможность доступа к сайтам, содержащим экстремистские материалы.

В настоящее время на сайте проекта «Роскомсвобода» размещена информация о том, что Hideme.ru внесен в реестр запрещенных сайтов 11 января. Решение суда о его блокировке было вынесено в мае 2016 года.

В свою очередь, в Едином реестре запрещенной информации на сайте Роскомнадзора указывается, что доступ к Hideme.ru ограничен по решению Учалинского районного суда Башкирии от 27 мая 2016 года.

На момент написания данного материала VPN-сервис Hideme.ru продолжает свою работу, сменив адрес сайта и используя при этом переадресацию.

Примечательно, что ранее Вадим Ампелонский в эфире телеканала «Россия 24» признал, что блокировка сайтов-анонимайзеров и других сервисов обхода ограничений в интернете является бесполезной.