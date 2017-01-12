Олланд дал своему преемнику наставление по поводу России

Французский лидер Франсуа Олланд, чей президентский срок подходит к концу, выступил в Елисейском дворце с речью, в которой дал своим гипотетическим преемникам наставления по поводу отношений с Россией, пишет газета Le Figaro.

По словам Олланда, с Москвой Парижу следует придерживаться тактики не «разговорной», а «активной дипломатии».

«Недостаточно постоянно повторять, что нужно вести диалог с Россией. Мы не перестаем этого делать. Но проблемы не исчезают, если мы о них говорим. Это было бы очень просто», — констатировал глава республики.

Он также заявил, что новый лидер Франции должен быть в отношениях с РФ бескомпромиссным ради интересов и принципов собственной страны.

Россия, как считает Олланд, является партнером Франции, и между народами обеих стран существует давняя дружба и общие интересы.

«У меня было много случаев, когда я встречался с Путиным для обсуждения кризисов. Я никогда не считал, что можно обойтись без России, чтобы найти ответы для решения этих кризисов», — напомнил Олланд.

Потом президент Франции выразил сожаление по поводу того, что «задерживаются с исполнением» минские соглашения по урегулированию кризиса на востоке Украины. Олланд напомнил, что до реализации этих соглашений санкции, введенные Евросоюзом в отношении России, не будут сняты.