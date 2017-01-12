Примерзший конь спровоцировал аварию в Новосибирской области

В Черепановском районе Новосибирской области 11 января легковой автомобиль сбил лошадь, запряженную в сани, сообщает Novosib Room.

В момент аварии конь примерз подковами к асфальту, и не смог отбежать. Водитель не увидел примерзшего к асфальту коня и сбил его. После ДТП животному удалось освободиться, испуганный конь убежал в близлежащую деревню.

В результате аварии никто не пострадал.