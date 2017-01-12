12 января 2017, 19:06
Примерзший конь спровоцировал аварию в Новосибирской области
В Черепановском районе Новосибирской области 11 января легковой автомобиль сбил лошадь, запряженную в сани, сообщает Novosib Room.
В момент аварии конь примерз подковами к асфальту, и не смог отбежать. Водитель не увидел примерзшего к асфальту коня и сбил его. После ДТП животному удалось освободиться, испуганный конь убежал в близлежащую деревню.
В результате аварии никто не пострадал.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое