На главной улице Хургады открылось российское генконсульство

Генеральное консульство Российской Федерации открылось в египетском курортном городе Хургада, передает РИА Новости со ссылкой на главу дипломатического представительства — генерального консула Джамшеда Болтаева.

По его словам, несмотря на отсутствие авиасообщения между двумя странами и туристических перелетов из России, в дипмиссию сразу же после ее открытия начали поступать обращения от граждан РФ.

Генконсульство России находится на главной улице Хургады — аль Мамша, где расположено несколько отелей.

Напомним, ранее стало известно о прибытии в Египет делегации российских экспертов, которым предстоит проверить аэропорты страны на предмет соблюдения выдвинутых Москвой условий по обеспечению авиационной безопасности. Это является одним из пунктов в списке требований, которые Каиру необходимо выполнить для возобновления авиасообщения и турпотока из России.