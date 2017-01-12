РПЦ пообещала не брать плату за вход в Исаакиевский собор

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда пообещал, что вход в Исаакиевский собор после передачи его Русской православной церкви (РПЦ) будет свободным. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Никто не взимает плату за вход в храм. Будет свободный доступ для тех, кто хочет посетить храм. Конечно, там есть и экскурсионная деятельность, она будет продолжаться», – пояснил он.

Глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов) уточнил, что некие ограничения все-таки будут существовать.

«Конечно, когда будет проводиться литургия, будут вводиться ограничения, будет рекомендоваться обойти. Эти ограничения существуют в любом храме», – добавил он.

Сейчас стоимость посещения Исаакиевского собора без учета льгот составляет 250 рублей с человека, а билет на колоннаду собора — еще 150 рублей.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов сообщил, что РПЦ может лишиться права пользования Исаакиевским собором, если не будет соблюдать планирующийся к заключению договор с властями Петербурга о сохранности музейных объектов

«Должен быть заключен договор с новым пользователем объекта на сохранность музейных предметов. Договор очень жесткий. Неисполнение этих обязательств, безусловно, приводит к расторжению договора пользования объектом», — сказал Мокрецов.