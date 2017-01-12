В Японии подтвердили визит Синдзо Абэ в Россию

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил о начале подготовки к визиту премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Премьер заявлял, что хотел бы нанести визит в Россию в кратчайшие сроки. В настоящее время график поездки согласовывается. На нынешнем этапе еще ничего не решено», — уточнил Суга.

В начале января стало известно, что Синдзо Абэ планирует в 2017 году дважды, в апреле и сентябре, посетить Россию.

Синдо Абэ ранее оценил визит президента РФ Владимира Путина в Японию как важный и большой шаг вперед на пути к заключению мирного договора между Японией и Россией.

Он также заявил, что общая деятельность его страны и России на южных Курилах может стать «большим плюсом на пути к заключению мирного договора».