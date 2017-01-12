Убийцу Карлова похоронят на кладбище для бомжей

Мевлют Алтынташ, застреливший посла РФ в Турции Андрея Карлова, будет похоронен на кладбище для бездомных. Его могила останется безымянной, сообщает Анатолийское агентство.

Родные убийцы отказались забирать из морга его тело, власти инициировали процедуру передачи останков представителям муниципалитета.

Напомним, 19 декабря в Анкаре на открытии выставки в Центре современного искусства был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. Местные сотрудники безопасности ликвидировали убийцу, Мевлюта Алтынанша.

Карлову посмертно присвоено звание Героя России.