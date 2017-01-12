Путин одобрил кандидатуру нового главы Адыгеи

Российский лидер Владимир Путин одобрил кандидатуру Мурата Кумпилова на пост главы Адыгеи, сообщает пресс-служба Кремля.

Кумилова представил действующий руководитель республики Аслан Тхакушинов.

«Человек вы опытный, надеюсь, что этот тандем продолжится у вас и будет эффективно функционировать. Желаю вам успехов», — сказал президент РФ в ходе встречи с Тхакушиновым и Кумпиловым.

Путин выразил уверенность, что будущий глава Адыгеи хорошо знаком с задачами, которые будут стоять перед ним: «Сами все хорошо знаете, знаете задачи, которые стоят перед республикой с точки зрения развития, задачи, решение которых ожидается людьми».

В свою очередь Кумпилов поблагодарил главу государства и пообещал приложить необходимые усилия для выполнения всех поручений и указов. Он добавил, что «приоритет, конечно, — социально-экономическое развитие, качество жизни населения».

Тхакушинов же пообещал, что «не будет мешать, будет стараться помогать всеми силами». «Хотим, чтобы Адыгея звучала еще более мощно и (стала) эталоном. А если нет, то, по крайней мере, дотационность еще сократить, до конца дойти», — пояснил он и добавил, что с будущим главой работает вместе уже восемь лет, за которые удалось достичь хороших экономических показателей.