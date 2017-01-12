Мадуро обвинил Обаму в организации импичмента президента Бразилии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что импичмент президента Бразилии Дилмы Руссеф был организован по решению американского лидера Барака Обамы, сообщает Globovision.

«Обама был заказчиком смещения Дилмы, вы вспомните мои слова, когда будут обнародованы документы, которые касаются этого переворота, и вы увидите, как американское посольство организовало его», — приводит издание слова Мадуро.

Он добавил, что Обама «в конечном итоге стал милитаристским президентом, который презирает страны Латинской Америки».

В конце августа прошлого года сенат Бразилии проголосовал за окончательный импичмент Дилмы Руссеф. «За» проголосовал 61 сенатор, «против» высказались 20 человек. Новым главой государства стал Мишел Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации.

Ранее Николас Мадуро назвал Мишела Темера наемным убийцей. По мнению венесуэльского лидера, в соседней стране совершается социальное преступление против народа.