Кандидат в главы Пентагона назвал РФ в числе главных угроз миропорядку

Кандидат на пост главы Пентагона в администрации избранного президента США Дональда Трампа — генерал Джеймс Мэттис — заявил, что Россия входит в число угроз, представляющих наибольшую опасность для мирового порядка, причем еще со времен Второй мировой войны, передает Reuters.

Среди других угроз подобного масштаба Мэттис назвал террористические организации и Китай.

Что касается России, то ее президента Владимира Путина американский генерал обвинил в стремлении расколоть НАТО, которое чрезвычайно важно для обеспечения безопасности США.

«История дает ясный урок: страны с сильными союзниками процветают, а те, у кого таких союзников нет, — гибнут», — сказал кандидат на пост главы Пентагона.

При этом Мэттис признал, что Вашингтону необходимо взаимодействовать с Москвой — хотя бы так же, как это происходило во времена холодной войны. Но одновременно США следует противостоять России в тех областях, где сотрудничество представляется невозможным, и защищаться от нее в ситуациях, которые угрожают американской безопасности.

Напомним, ранее сенатор-республиканец, выступая на процедуре утверждения кандидатуры Мэттиса сенатом США, заявил о невозможности сотрудничества с Россией, поскольку ее лидер Владимир Путин преследует собственные интересы.