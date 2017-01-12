Маккейн исключил возможность сотрудничества с Россией

Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн прокомментировал возможность восстановления российско-американского сотрудничества при новой администрации Белого дома, передает Politico.

Выступая на процедуре утверждения кандидатуры потенциального главы Пентагона Джеймса Мэттиса, Маккейн исключил шанс на возобновление сотрудничества между США и РФ «по любым вопросам», в том числе по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

Сенатор заявил, что президент РФ Владимир Путин заинтересован в усилении России и, соответственно, ослаблении США, поэтому взаимодействие Вашингтона с Москвой представляется невозможным.

По словам Маккейна, три предыдущих американских лидера — Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон — пытались восстановить отношения с Кремлем, но потерпели в этом поражение по вине Москвы.

Напомним, в ходе состоявшейся 11 января пресс-конференции избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «кнопки перезагрузки» отношений между Москвой и Вашингтоном не существует и проводить такую перезагрузку он не планирует. Он заверил, что после его прихода к власти Россия будет гораздо более уважительно относиться к США.