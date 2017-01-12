Медведев опроверг обсуждение налога на богатых в правительстве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство не обсуждает введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщает ТАСС.

«В конце года президент сказал, я сказал, что вопрос прогресса по налогу на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит. Но все равно нужно кому-то из коллег по правительству сказать, что этот вопрос обсуждается. Не обсуждается», — сказал глава правительства в ходе Гайдаровского форума, организованного РАНХиГС.

В ноябре 2016 года стало известно, что кабмин вернется к обсуждению прогрессивной шкалы подоходного налога (НДФЛ) не ранее 2018 года. В тот же день вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что обсуждения по поводу НДФЛа ведутся уже сейчас. «Я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов, у нас эта мера просчитана, мы ее сегодня обсуждаем», — заявила она.

Позже, в середине декабря, Дмитрий Медведев пообещал, что в ближайшей перспективе прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц введена не будет.