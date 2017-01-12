Медведев назвал главные экономические проблемы России

Глава правительства России Дмитрий Медведев обозначил главные проблемы экономического развития РФ, среди которых — «затянувшийся паралич кредитов» и нехватка инвестиций. Такое заявление он сделал в ходе Гайдаровского форума в Москве, передает RNS.

«Конечно, есть еще целый ряд ограничений, с которыми необходимо справиться для того, чтобы достигнуть нормальных темпов, приемлемых темпов роста. И они, кстати, хорошо знакомы большинству развитых и развивающихся стран. Прежде всего, это дефицит инвестиций и затянувшийся паралич кредитов», – заявил Медведев.

Премьер-министр РФ отметил риск нарастания технологического отставания одним из серьезнейших вызовов страны. Медведев уверен, что необходимо постоянно повышать квалификацию специалистов и развивать технологии.