Правящая коалиция Германии подобрала замену Меркель

Министр экономики и энергетики, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль может стать кандидатом в главы государства — в качестве замены действующего канцлера Ангелы Меркель. Такие планы строит правящая коалиция ФРГ, передает RT со ссылкой на источники в бундестаге.

Представитель Социально-демократической партии Германии Маркус Фишер, комментируя эту новость, признал, что вероятность выдвижения Габриэля вместо Меркель достаточно велика.

Заявить о своем участии в предвыборной кампании нынешний глава министерства экономики и энергетики Германии сможет 29 января.

В пресс-службе правящей партии ФРГ, в свою очередь, заверили, что новость о выдвижении кандидатуры Габриэля вместо Ангелы Меркель «не имеет под собой серьезных оснований».