МИД РФ прокомментировал запрет телеканала «Дождь» на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «парадоксальным актом цензуры» запрет на вещание на территории Украины российского телеканала «Дождь». Об этом пишет РИА Новости.
Захарова заявила о намерении РФ добиваться того, чтобы международные организации, включая ОБСЕ, оказали влияние на власти Киева для отмены своего решения в отношении «Дождя».
«Честно говоря, это уже акт цензуры официального Киева, который можно назвать парадоксальным. Мы об этом предупреждали, что (будет усиливаться) цензура… Мы, безусловно, сделаем все для того, чтобы и этот факт нашел отражение в комментариях представителей соответствующих международных организаций», — пояснила официальный представитель МИД РФ.
Захарова пообещала, что российская сторона сделает все необходимое, чтобы «соответствующие профильные площадки международные высказались на эту тему, и не только высказались, но и повлияли (на Киев), чтобы как и трансляция телеканала "Дождь", так и трансляция других российских телеканалов все-таки были возобновлены, хотя надежды на это очень мало, скажу вам откровенно», — резюмировала она.
Ранее сообщалось, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обязал местных провайдеров прекратить ретрансляцию российского телеканала.