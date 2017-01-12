В московских аэропортах задерживаются более 60 авиарейсов

В аэропортах российской столицы задерживаются более 60 авиарейсов, 30 вылетов отменены, следует из информации сервиса «Яндекс.Расписание».

По данным на 22:30, в Домодедово были задержаны 14 рейсов и отменены 11. В Шереметьево статус «отменен» присвоен 18 рейсам, статус «задержан» — 50 рейсам. Во Внуково отменен один рейс, задержанных пока нет. В подмосковном аэропорту Жуковский, судя по онлайн-табло на его сайте, задержанных и отмененных рейсов нет.

Ранее метеобюро Москвы и Московской области передало информацию о том, что в столичном регионе ожидаются сильные снегопады, которые продлятся до конца недели и всего за два дня превысят треть от месячной нормы осадков. При этом на дорогах российской столицы прогнозируют гололедицу.