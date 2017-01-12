Украина изменила место рождения Ильи Муромца в статье «Википедии»
Министерство обороны Украины внесло несколько правок в статьи интернет-энциклопедии «Википедия», включая изменение места рождения русского богатыря Ильи Муромца, передает украинская газета «Вести».
Украинские чиновники отметили, что богатырь родился в городе Моровск под Черниговом, который в древности назывался Муромском. Отметим, ранее родиной Ильи Муромца значилась деревня Карачарово, расположенная вблизи Мурома Владимирской области.
«Вести» допускают внесение изменений из-за премьеры первого фэнтези-фильма Украины о супергероях «Сторожевая застава». В нем утверждается, что русские богатыри родом из Украины.
Издание отмечает, что украинская сторона также внесла изменения в материалы о Никите Кожемяке в вопросе первоочередного упоминания в былинах. А статья «Измаильская епархия» вместо фразы «в XIX веке Измаил принадлежал Российской империи» стала содержать слова «был оккупирован».
Минобороны Украины: Илья Муромец был украинцем https://t.co/PFeHvx7HIF pic.twitter.com/QViiLbReR9— Новости Новороссии (@novorossianews) 12 января 2017 г.