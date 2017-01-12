Украина изменила место рождения Ильи Муромца в статье «Википедии»

Министерство обороны Украины внесло несколько правок в статьи интернет-энциклопедии «Википедия», включая изменение места рождения русского богатыря Ильи Муромца, передает украинская газета «Вести».

Украинские чиновники отметили, что богатырь родился в городе Моровск под Черниговом, который в древности назывался Муромском. Отметим, ранее родиной Ильи Муромца значилась деревня Карачарово, расположенная вблизи Мурома Владимирской области.

«Вести» допускают внесение изменений из-за премьеры первого фэнтези-фильма Украины о супергероях «Сторожевая застава». В нем утверждается, что русские богатыри родом из Украины.

Издание отмечает, что украинская сторона также внесла изменения в материалы о Никите Кожемяке в вопросе первоочередного упоминания в былинах. А статья «Измаильская епархия» вместо фразы «в XIX веке Измаил принадлежал Российской империи» стала содержать слова «был оккупирован».