Роскомнадзор добился вечной блокировки muzofon.com‍

Мосгорсуд вынес решение навсегда заблокировать доступ к музыкальному сайту muzofon.com. Об этом сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

Доступ к сайту, месячная аудитория которого составляла около 18 млн человек, будет ограничен на постоянной основе.

Исковое заявление в суд было подано ООО «Первое музыкальное издательство» в связи с размещением на сайте ряда музыкальных произведений, среди которых «Это не ты», «Я тебя тоже нет» и «Не расставаясь».

Роскомнадзор отмечает, что доменное имя внесено в реестр нарушителей авторских прав. Операторам связи будет направлена соответствующая информация для блокировки.