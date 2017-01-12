Самолет НАТО засекли за сбором разведданных у Калининграда

У российских рубежей на юге Балтики был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А «АВАКС», который осуществлял разведывательный полет, передает «Интерфакс».

В сообщении агентства уточняется, что самолет имел бортовой номер LX-N90447 и позывной NATO06, поднялся в воздух с базы НАТО Гайленкирхен в Германии, после чего с южного направления приблизился к границам Калининградской области.

При этом он, как утверждается в сообщении, «вел активную разведку российской территории», оставаясь при этом в польском воздушном пространстве и держась на высоте порядка 9,5 тысячи метров.

Напомним, в начале января сообщалось о сближении самолета НАТО с российским авиалайнером в районе Курильских островов. Однако впоследствии это сообщение было опровергнуто и авиакомпанией, который принадлежал гражданский самолет, и Североатлантическим альянсом.