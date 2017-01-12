Президент Мексики отказался оплачивать стену на границе с США

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна не будет платить за строительство стены на американо-мексиканской границе, которую намерен построить избранный президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«У нас есть разногласия с США, например, стена, за которую мы не будем платить, но мы собираемся строить хорошие отношения», — заявил Пенья Ньето. Он добавил, что Мексика будет вкладывать средства в обеспечение безопасности на границе.

Мексиканский лидер также отметил, что правительство США разделяет ответственность за мигрантов и должно предпринять меры, чтобы перекрыть каналы поставок на юг контрабандного оружия и денежных средств, с помощью которых финансируется организованная преступность в Мексике.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп решил отказаться от идеи построить стену на границе с Мексикой за счет латиноамериканской страны, что являлось одним из его предвыборных обещаний. Он намерен обратиться к Конгрессу с предложением профинансировать проект за счет американского бюджета.

В ходе своей избирательной кампании Дональд Трамп несколько раз говорил о намерении возвести стену на границе с Мексикой. При этом он подчеркивал, что именно Мексика оплатит ее сооружение. Трамп также обещал депортировать из США до трех миллионов нелегальных иммигрантов, которые имеют криминальное прошлое.