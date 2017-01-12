В Минкомсвязи нашли плюсы «российских» кибератак

Министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров считает, что сообщения о якобы российских хакерских атаках на серверы США во время предвыборной президентской гонки лишь повышают имидж IT-образования РФ. Об этом пишет RNS.

«Единственный позитивный момент в этом вижу в том, что это повышает имидж качества подготовки IT-специалистов в России», — заявил Никифоров. При этом он напомнил, что любая кибератака является преступлением. «Мы с этим боремся. Мы как государство против этого, мы считаем это преступлением и ни в коем случае не поддерживаем», — заверил министр.

Как сообщалось ранее, российские аналитики допустили, что по уровню развития спецподразделений по кибербезопасности, существующих для военных или разведывательных целей, РФ может входить в топ-5 стран. Также в список стран с самыми развитыми «кибервойсками» включены США, Китай, Великобритания и Южная Корея.

Напомним, в канун новогодних праздников 2016-2017 годов администрация уходящего президента Соединенных Штатов приняла новые антироссийские санкции из-за якобы причастности РФ к кибератакам в США. Американская сторона выслала 35 российских дипломатов. Москва же неоднократно настаивает на своей непричастности ко взломам серверов Демпартии США.