Разведывательное сообщество США отвергло причастность к докладу о Трампе

Глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер сообщил, что обсудил с Дональдом Трампом доклад о якобы имеющемся у России компромате на избранного американского президента, передает Reuters.

«Я подчеркнул, что этот документ вышел не из разведывательного сообщества США и что я не верю в то, что утечку могло совершить это сообщество», — подчеркнул Клэппер.

Доклад о якобы имевшихся связях избранного президента США Дональда Трампа с Россией был обнародован 11 января американскими СМИ. По данным The Wall Street Journal, он был подготовлен бывшим сотрудником разведслужбы Великобритании Кристофером Стилом. Через некоторое время СМИ рассказали, что доклад был фальшивкой.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет никакого компромата на Дональда Трампа, и назвал эти новости сфабрикованными. Сам Дональд Трамп высказал предположение, что его противники распространяют фальшивые новости, чтобы принизить значение его победы. Избранный президент США подчеркнул, что Россия никогда не пыталась влиять на него.