Находящийся под подпиской о невыезде бард Новиков покинул Россию

Удивительно по-разному толкуют меру пресечения VIP-подследственные из Екатеринбурга. Подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере Александр Новиков, например, уехал отдыхать в ОАЭ. При том, что находится под подпиской о невыезде, отмечается в Telegram-канале Gorod_Ekb.

Другой подследственный - бывший министр транспорта Свердловской области Александр Сидоренко - напротив, из Екатеринбурга ни ногой. В отношении него тоже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об экс-чиновнике, которого подозревают в коррупции, говорили, что он чуть ли не в бегах и находится в Израиле. Оказалось, он в Екатеринбурге, на допросы ходит исправно, а в перерывах между ними читает лекции в Лестехе.