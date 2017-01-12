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12 января 2017, 04:06
Twitter Барак Обама социальные сети США

Последний президентский твит Обамы побил рекорд по числу лайков

Барак Обама
Барак Обама
сайт Белого дома

Президент США Барак Обама разместил последний твит в аккаунте главы государства в Twitter @POTUS. Эта запись за непродолжительное время собрала рекордное для Обамы количество лайков, передает Cnet.

«Спасибо за все. Моя последняя просьба такая же, как и первая. Я прошу вас верить не в мои способности создавать изменения, а в свои собственные», — написал действующий президент США.

Запись перепубликовали уже более 660 тысяч пользователей, 1,3 млн человек поставили под ней лайк.

После 20 января, когда состоится инаугурация нового президента, доступ к аккаунту @POTUS будет передан Дональду Трампу. Он, как сообщал ранее его помощник, намерен начать вести президентский твиттер с чистого листа.

При этом Трамп собирается продолжать ведение собственного твиттера, которым активно пользуется для политических заявлений.

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