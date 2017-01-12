Сенат США одобрил начало процесса по отмене Obamacare

Американский Сенат проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения действующего президента США Барака Обамы (так называемый Obamacare). Об этом пишет Reuters.

За отмену проголосовал 51 сенатор, против — 48 человек. После голосования комитеты получат соответствующие инструкции от Сената по составлению закона об отмене Obamacare.

Агентство отмечает, что разработка проекта по отмене реформы Барака Обамы может занять несколько месяцев, однако избранный президент США Дональд Трамп призвал к «одномоментной» замене медицинской программы.

Трамп ранее заявил о намерении заменить реформу Обамы на собственную. Он заверил, что система здравоохранения станет более качественной и дешевой.

В рамках Obamacare около 20 млн ранее не застрахованных американцев вынуждены были оформить медицинскую страховку.