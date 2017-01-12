УЕФА назвал футболистов РФПЛ самыми пожилыми в Европе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставил годовой отчет, согласно которому, средний возраст игроков Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) является одним из самых высоких среди всех европейских клубных чемпионатов. Наравне с Россией УЕФА отметил и Суперлигу Турции, передает пресс-служба УЕФА.

«Самые "возрастные" лиги — это чемпионаты России и Турции, где средний возраст игроков составляет 27,1 года. Чуть ниже возраст игроков в чемпионатах Англии, Испании и Италии (26,9). Лиги Франции (26,0) и Германии (25,4) еще "моложе". Самая "молодая" лига Европы — второй по силе дивизион Нидерландов (23,1)», — говорится в отчете.

Согласно информации УЕФА, всего в мире существует три лиги, где средний возраст игроков выше, чем в России. Речь идет о Катаре (27,2 лет), Филиппинах (27,3 лет) и Таиланде (27,5 лет). Такой же показатель, как и у футболистов России, зафиксирован у игроков Мексики.