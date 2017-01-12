ОНФ привлечет к предвыборным проектам активных граждан

Общероссийский народный фронт (ОНФ) в преддверии президентских выборов намерен запустить порядка десяти новых проектов, рассчитывая привлечь к участию в них активных граждан, сообщает РБК.

«Для нас как для президентского движения важно поднять неравнодушных граждан, расширить этот актив, который будет востребован и во время президентской кампании», — цитирует издание слова источника, близкого к руководству ОНФ. Предполагается, что участие в таких проектах «повысит не только общественную и гражданскую, но и политическую активность людей».

Решение расширить проектную деятельность ОНФ принял на заседании центрального штаба в конце декабря 2016 года. Начать запускать проекты Фронт начнет уже в 2017 году.

В частности, проект «Социальные стандарты» предполагает разработку индекса качества и доступности государственных услуг в регионах на основе анализа имеющихся статистических данных. В свою очередь, проект «Народная оценка качества социальных услуг» предполагает оценку уровня госуслуг самими гражданами. Проект «Зеленый щит» будет направлен на сохранение и развитие лесопарковых зон внутри городов.